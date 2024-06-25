شعبة الدواجن: 15 جنيها تراجعا في أسعار البيض بالأسواق

أكدت شعبة الدواجن أن أسعار البيض انخفضت اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية، ليسجل سعر كرتونة البيض نحو 135 جنيهًا من المزرعة، وتصل إلى المستهلك بنحو 150 جنيهًا.

تراجع ملحوظ في أسعار البيض

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار البيض خلال الأيام الحالية، وأرجع ذلك إلى ضعف القوة الشرائية خلال الفترة الحالية؛ تزامنًا مع انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن متوسط سعر كرتونة البيض اليوم 135 جنيهًا من المزرعة وتباع للمستهلك بـ150 جنيها، بتراجع 15 جنيهًا في سعر الكرتونة، مقارنة مع فترة ما قبل عيد الأضحى.

وكانت أسعار الدواجن سجلت تراجعا أيضًا في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، لتسجل 78 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، مقارنة بـ87 جنيهًا سعر الكيلو في الفترة ما قبل عيد الأضحى، بانخفاض 10 جنيهات في سعر الكيلو بالمزرعة.