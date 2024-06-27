طريقة التقديم في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. 5 شروط وجوائز مالية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة، الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تحقيق التنمية ودعم التحول الرقمي

قال السفير هشام بدر المنسق العام على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تهدف في نسختها الثالثة، إلى تشجيع تنفيذ مشروعات ريادية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير فرص اقتصادية أفضل للمواطنين.

وتُقدم المبادرة جوائز مالية قيّمة للمشروعات الفائزة، بالإضافة إلى دعم فني ومساندة من خبراء في مجالات مختلفة، وفرصة لعرض المشروعات الفائزة في مؤتمرات وفعاليات دولية.

شروط التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أشار بدر، إلى أن شروط المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتضمن أن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل أو في طور التنفيذ، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا مرتبطًا بالاستدامة البيئية، وأن يكون له أهدافًا محددة وقابلة للقياس يسهل متابعتها بانتظام، وأن يُظهر المشروع تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع والبيئة، وأن تتوافر لدى صاحب المشروع أو المؤسسة المقدمة للمشروع الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذه.

وأوضح أن التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء، يكون إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (https://sgg.eg).