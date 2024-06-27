لطلاب الثانوية العامة 2024.. تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية بجامعة حلوان

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّ كلية التكنولوجيا الحيوية الجزيئية أحد العلوم الحديثة والمتطورة التي تجمع بين علم الأحياء والتقنيات المتقدمة، موضحا أنّ برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم في جامعة حلوان يقدم فرصة متميزة للطلاب لدراسة هذا المجال الهام بنظام الساعات المعتمدة.

وقال قنديل وفق تقرير صادر عنه، إنّ البرنامج يركزعلى تطبيق المعرفة المتعلقة بالأنظمة الحيوية لاستخدامها في مجالات متعددة مثل الصناعة والزراعة والطب والصيدلة والهندسة الطبية، ويتميز بتدريب الطلاب على استخدام التقنيات الحديثة في دراسة ومعالجة الكائنات الحية على المستويين الخلوي والجزيئي، ما يتيح إمكانيات واسعة لتحسين الصفات الوراثية وتطوير تطبيقات مبتكرة.

ويشمل البرنامج دراسة تقنيات نقل الجينات بين الكائنات الحية، وتحليل الجوانب الجينية للكائنات، بهدف تحسين خصائصها وتعديل صفاتها لتحقيق أقصى استفادة في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية، كما يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل من العلماء والباحثين القادرين على المساهمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العلمية والتكنولوجية المعاصرة.

ويهدف برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة حلوان، إلى تقديم تعليم متميز وفقا لمعايير الجودة المحلية والإقليمية، حيث يركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية في مجال التكنولوجيا الحيوية، ما يسهم إيجابيا في دعم الاقتصاد المصري وخدمة المجتمع.

شروط القبول في البرنامج

- قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

- يمكن التحويل من جامعات أخرى حسب قواعد الجامعة والكلية.

- يجوز قبول الحاصلين على بكالوريوس بتقدير جيد جدا على الأقل من كليات أخرى بشرط موافقة مجلس الكلية والأقسام المختصة ويتطلب التخرج إتمام 149 ساعة معتمدة على الأقل.

- يوفر البرنامج فرصة متميزة للطلاب الراغبين في التخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية الجزيئية مع التركيز على الجودة الأكاديمية والتطبيقات العملية.