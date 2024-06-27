مميزات برنامج التمريض في جامعة حلوان.. الشروط المطلوبة للتقديم

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إنّ البرنامج المكثف بكلية التمريض يهدف إلى تلبية حاجة المجتمع إلى كفاءات مؤهلة تساهم في حل مشكلة نقص الأعداد التمريضية، وتقدم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية، وحلولا لمشكلة البطالة عن طريق خلق مسار تعليم تمريضي يعتمد على العلوم المختلفة، ومساعدة خريجي الأنظمة التعليمية الأخرى للحصول على درجة علمية في التمريض.

برامج كلية التمريض 2024-2025

وأكد رئيس جامعة حلوان وفق تقرير صادر عنه، أنّ البرنامج المكثف يعرف أيضا باسم برنامج «الشهادة الثانية»، ويتاح للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس من الأنظمة التعليمية الأخرى غير التمريضية الالتحاق به، إذ جرى تصميمه لتغطية كمية وفيرة من المواد في فترة قصيرة من الزمن نحو 24 شهرا بمعدل 6 فصول دراسية دون فواصل، إضافة إلى التدريب الإجباري «الامتياز» لمدة 12 شهرا، وهو بنظام الساعات المعتمدة، ويعتمد على الخبرات التعليمية السابقة وانتقال الأفراد مع درجة البكالوريوس في تخصصات أخرى إلى التمريض، مما يفتح مجالات جديدة للتوظيف ويساهم في حل مشكلة البطالة.

شروط القبول في برنامج كلية التمريض بجامعة حلوان

- أنّ يكون الطالب حاصلًا على البكالوريوس/ الليسانس بمعدل تراكمي «D/ مقبول»، وشهادة الثانوية العامة علمي «علوم/ رياضة» أو ما يعادلها من شهادات داخل أو خارج مصر، طبقًا لما تقرره وزارة التربية والتعليم.

- يشترط أنّ تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها الطالب هي اللغة الإنجليزية، واجتياز الفحوصات الطبية المقررة وفقًا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض والمجلس الأعلى للجامعات على من تنطبق عليهم شروط القبول بالكلية.

- تقبل الكلية الطلاب المحولين من كليات مناظرة للبرنامج المكثف للتمريض، وبالنسبة للدارسين الوافدين يتولى مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، تحديد شروط قبولهم وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

- اجتياز مقررات تأهيلية للالتحاق بالبرنامج في حالة عدم دراستها في المرحلة الجامعية الأولى، وفي حالة دراسة الطالب لبعض المقررات دون الأخرى، يدرس فقط المقررات التي لم يتم دراستها لمدة فصل دراسي واحد «تمهيدي» لمدة 15 أسبوعا.