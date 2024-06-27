جامعة حلوان: تكوين فرق رياضية للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية

عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماعا مع مجلس إدارة النادي بحضور نواب رئيس الجامعة والأعضاء، لمناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور قنديل الرؤية التطويرية وضرورة الاستفادة القصوى من الإمكانيات المكانية والأكاديمية، وأهمية توفير فرص تدريب للطلاب في مختلف التخصصات.

مناقشة إنشاء شركة للخدمات الرياضية وتطوير خدمات النادي

وناقش الاجتماع الاستثمار في الطلاب من خلال تكوين فرق رياضية للمشاركة في المسابقات المحلية ثم الدولية، وإنشاء شركة لتقديم الخدمات الرياضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي ضرورة استكمال الخدمات لأعضاء النادي وتنظيم حفل افتتاح لها لعمل تسويق لهذه الخدمات وتدشينها والإعلان عنها.

واستعرض الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي، الأنشطة التي تم تنفيذها مؤخراً مثل مشروع نادي الطفل، والبرامج والمشروعات، ومن بينها برنامج الرحلات اليومية ومشروع المخترع الصغير.

وناقش المجلس آلية توجيه الدعوات لأعضاء مجلس إدارة النادي وإجراءات عقد اجتماع جمعية عمومية، كما تم مناقشة الخطة المعدة لتسعير الخدمات وتحديد أسعار العضوية.

استعراض خطط لإنشاء أكاديميات رياضية وإشهار فروع النادي في كليات الجامعة

كما تم استعراض خطط إنشاء أكاديميات للريشة الطائرة وألعاب القوى، ومناقشة إجراءات إشهار فروع النادي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية تنفيذ هذه الخطط لتطوير النادي وتعزيز دوره في خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي.