منتخب «الخماسي الحديث» ينافس بقوة في تصفيات فردي الناشئين ببطولة العالم

يواصل لاعبو الخماسي الحديث، مشوار التنافس في بطولة العالم للناشئين، حيث تنطلق اليوم الخميس، تصفيات فردي الرجال بالبطولة المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

تأهل 36 لاعبًا من 3 مجموعات

قال محمود سالم، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة، إنه من المقرر أن يتأهل للنهائي 36 لاعبًا من 3 مجموعات في التصفيات، بواقع 12 لاعبا من كل مجموعة، ويشارك من مصر: معتز وائل ومازن شعبان في التصفية الأولى، ومصطفى أبو عامر في التصفية الثانية، ومحمد شريف في التصفية الثالثة.

وأكد في بيان صحفي اليوم، أن المنافسات بدأت بمسابقة السلاح في المجموعة الأولى في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ثم مسابقة الموانع الساعة الثانية عشر والنصف، والسباحة الساعة الثانية عصرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن الساعة 4.30.

أضاف سالم، أن المجموعة الثانية تبدأ المنافسات فيها بمسابقة الموانع في الساعة العاشرة صباحًا، ثم السباحة الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا، وتبدأ منافسات السلاح في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن في الساعة السادسة مساءً.

وتبدأ منافسات المجموعة الثالثة، بمسابقة السلاح الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم السباحة الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ثم مسابقة السلاح في الساعة الخامسة والنصف، ثم مسابقة الليزر رن في الساعة السابعة والنصف.

نهائي منافسات فردي السيدات

يذكر أن ثلاثي المنتخب الوطني لرياضة الخماسي الحديث: فريدة أبو هشام وزينة عامر وأميرة قنديل، قد نجحن في التأهل إلى نهائي منافسات فردي السيدات.

وفي أول أيام البطولة استطاعت مصر التتويج بذهبية تتابع السيدات، عن طريق الزوجي المكون من فريدة أبوهاشم وزينة عامر بـ1241 نقطة.