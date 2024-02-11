مساعد المدير الفني لمنتخبات الخماسي الحديث يكشف تفاصيل التتويج ببطولة بولندا

كشف الكابتن محمد علاء مساعد المدير الفني لمنتخبات مصر الخماسي الحديث، تفاصيل التتويج ببطولة بولندا المفتوحة للشباب تحت 17 سنة بعد تحقيق ميداليتين ذهبيتين.

وقال «علاء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «أهنئ لاعبي المنتخب الوطني على هذه البطولة القوية، وأشكرهما على مجهودهما».

وأضاف: «سافر اللاعبان المتوجان بالذهبيتين قبل البطولة بليلة، وكان معهما كابتن ديفيد وهو من المدربين المتميزين في لعبة السلاح»، مضيفًا: «تم لعب البطولة على دورين وأبلى اللاعبان بلاءً حسنا في كل الألعاب، كما انهما لعبا تحت 17 و19 سنة، وحققا ميداليات مع السن الأكبر وحصلا على المركز الأول تحت 19 سنة».

وتابع: «صعوبة الخماسي، أن اللاعبين يلعبان يومين أو 3 أيام حسب عدد اللاعبين المشاركين في البطولة، والتطور في اللعبة لم يحدث من فراغ، رئيس الاتحاد المهندس شريف العريان بذل جهودا كبيرا، وأكد على ضرورة وجود منافسة قوية بداية أعمار 15 لاعبين، كما أننا نشارك منذ 10 سنوات في بطولات العالم حيث تبدأ من سن 9 أعوام، وبالتالي، فإن اللاعبين أصبحوا يتدربون منذ الصغر على الفوز بالميداليات وليس المشاركة المشرفة».

تمثيل اسم مصر في البطولات الدولية

وأكمل: «إن شاركنا في بطولة ولم نحصل على المركز الأول في عدد الميداليات الذهبية فإننا لا نعتبر أنفسنا فائزين، ولم يعد لدينا مدير فني واحد، فالجهاز الفني متعدد، فهناك الكابتن رؤوف مدير فني للكبار وكابتن ياسر المستشار الفني للمنتخبات الوطنية حتى تحت 15 سنة، وهناك الكابتن إيهاب سامبو المدير الفني للمنتخب تحت 15 وتحت 17 سنة، ويحاول دائما انتقاء اللاعبين المميزين للمشاركة في البطولات وتمثيل اسم مصر».