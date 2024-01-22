محافظ الجيزة يكرم بطلة من ذوي الهمم فازت بالمركز الأول عالميا في الخماسي الحديث

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطالبة حنين رمضان سمير بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز الثانوية بنات بالعمرانية من ذوي الهمم؛ لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم ببطولة الخماسي الحديث والتي أقيمت بإنجلترا متخطية 79 دولة شاركت في البطولة.

وأهدى المحافظ الطالبة شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لتفوقها الرياضي، مؤكدًا أنها نموذج مشرف يحتذى به في الإرادة وتحدى الصعاب وفخرًا لأبناء المحافظة.

وأكد «راشد»، دعمه الدائم للمتفوقين خاصة ذوى الهمم في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الرياضية او العلمية او الفنية والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد على حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل.

وفي نهاية اللقاء أعرب المحافظ عن تمنياته للطالبة بتحقيق المزيد من التفوق والتقدم.

فيما أعربت الطالبة حنين رمضان عن امتنانها بهذا التكريم والذي يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من ذوى الهمم بالاستمرار في مواصلة النجاح والتفوق، وتوجهت بالشكر إلى المحافظ على الرعاية الدائمة لذوي القدرات والهمم.