اتحاد الخماسي الحديث ينهي استعداداته لاستضافة كأس العالم 2024 بالقاهرة

أنهى الاتحاد المصري للخماسي الحديث، استعداداته لاستضافة بطولة كأس العالم، خلال الفترة من 4 إلى 11 مارس المقبل، على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 50 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إنجازات الخماسي الحديث

وقال المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، إننا حريصون على استمرار الإنجازات التي حققها أبطال الخماسي الحديث، بعد نجاح اللاعب مهند شعبان، من حجز مقعد لمصر في أولمبياد باريس 2024، عقب فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر يونيو الماضي بتركيا، وكذلك تأهل ملك إسماعيل لاعبة المنتخب المصري إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما حققت الميدالية الذهبية في نهائي البطولة الإفريقية الأخيرة باستاد القاهرة، وعلى مستوى فردي الرجال تمكن أحمد الجندي من حصد الميدالية الذهبية والتأهل أيضا إلى أولمبياد باريس 2024.

تحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس

أشار إلى أن هناك استراتيجية لدى الاتحاد المصري للخماسي الحديث بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس2024.

أضاف أن الاهتمام الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية، كان له أثر عظيم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مدار السنوات الـ9 الأخيرة، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى بكل قوة لأن يهدي الدولة المصرية إنجازات جديدة من خلال بطولة كأس العالم 2024 بالقاهرة.