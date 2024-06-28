رامي عياش يحيي حفلا غنائيا بمهرجان موازين في المغرب الليلة

يستعد المطرب رامي عياش لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين للموسيقي الدولي في دورته الـ19 بالمغرب على منصة النهضة، إذ وصل الساعات الماضية إلى المغرب وسط حفاوة واستقبال كبير من الجمهور.

تفاصيل حفل رامي عياش في مهرجان موازين

ومن المقرر أنَّ يحيي المطرب رامي عياش حفله الغنائي ضمن مهرجان موازين، مساء اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري ضخم، إذ أعد برنامج الحفل بعناية شديدة ضم خلالها عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة من القديم والحديث.

ويضم مهرجان موازين في دورته الحالية عددًا كبيرًا من نجوم الطرب حول العالم؛ لاسيما أنّها المرة الأولى التي ينطلق خلالها المهرجان بعد توقف دام 4 سنوات على التوالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

آخر أعمال المطرب رامي عياش

وكانت آخر أعمال المطرب رامي عياش أغنية Sway بالعربي، وهي من كلماته وألحان وتوزيع ألكسندر ميساكيان، ميكس وماستر جان بيار بطرس.