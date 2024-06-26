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حفاوة واستقبال كبير لـ رامي عياش استعدادا لحفله بمهرجان موازين (صور)

كتب:

أميرة عزالدين
09:50 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
رامي عياش

رامي عياش

وصل المطرب اللبناني رامي عياش إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في فعاليات مهرجان موازين بدورته الـ 19، والذي ينطلق بعد غياب 4 سنوات تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا، والذي تستمر فعاليته حتى يوم 29 يوليو المقبل.

استقبال الجمهور للمطرب رامي عياش في المغرب

وحرص الجمهور المغربي على استقبال المطرب رامي عياش بحفاوة كبيرة من خلال الطبول والورود فور وصوله والاحتفاء بوجوده في المغرب، على منصة النهضة يوم الجمعة المقبل الموافق 28 من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم المطرب رامي عياش مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة لدى جمهوره، ويضم مهرجان موازين هذا العام عددا كبيرا من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وانطلقت في الأيام الماضية عدد كبير من الحفلات لكل من أنغام، كارول سماحة، بلقيس، وآخرين.

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