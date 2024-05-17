رامي عياش يطرح أغنية Sway بالعربي (فيديو)

طرح المطرب اللبناني رامي عياش، أغنية Sway، لكن بإعادة صياغتها باللغة العربية، وبأسلوب موسيقي مختلف عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات رامي عياش، وألحان وتوزيع ألكسندر ميساكيان، ميكس وماستر جان بيار بطرس.

تفاصيل أغنية رامي عياش Sway بالعربي

وتقول كلمات أغنية رامى عياش: «وين ما بدك ياني روح بروح بكون معك بشوف حالي.. اه لو تعرف أنت شو بهواك.. كتير بهواك وبتحلالي في عندك.. أنت كاريزما كتير شيء خطير سحر كبير.. بيغاروا مننا كل الشباب.. كل البنات حتى الصغار عندك شي العالم ما عندا ياه عندك ياني طبعا شي أكيد بضوّي العتمة زهرة بالصحرا بمشي جوات الوريد».

حفلات رامي عياش

من ناحية أخرى، يستعد المطرب رامي عياش لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة، بعدة دول حول العالم، من بينها مصر والأردن وفرنسا، وغيرها، ومن المقرر أن يقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى الجمهور.