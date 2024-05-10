رامي عياش وأوركسترا مزيكا يجتمعان في باريس للمرة الثانية

يستعد الفنان اللبناني رامي عياش لإحياء أجدد حفلاته الغنائية الأوروبية في باريس، مساء 24 مايو.

يطل رامي عياش على جمهوره العربي في العاصمة الفرنسية بحفل أوركسترالي ضخم بمشاركة أوركسترا مزيكا، على مسرح كازينو دي باريس العريق في قلب عاصمة النور باريس.

وتقود أمل القرمازي، أول مايسترو عربية في أوروبا، حفل رامي عياش المنتظر في باريس مع أوركسترا مزيكا، وذلك للمرة الثانية التي يجتمع فيها الطرفان في فرنسا، بعد عام بالتمام عن أولى حفلات عياش الأوركسترالية في أوروبا خلال مايو الماضي، التي قدم خلالها أكثر من 15 أغنية من أشهر أعماله بتوزيع أوركسترالي لأول مرة.

حفلات أوركسترا مزيكا الموسيقية

يعقب حفل رامي عياش النجاح الجماهيري لسلسة حفلات أوركسترا مزيكا الموسيقية في باريس، منها حفل ليالي الشرق، التي أعادت خلالها إحياء كلاسيكيات الموسيقى الشرقية والمغاربية بسكل أوركسترالي، وحفل الديفاز، الذي شهد تقديم توليفة من أشهر أغنيات أساطير الطرب النساء بالعالم العربي فيروز وكوكب الشرق ووردة.

سر اختيار رامي عياش

وقالت المايسترو أمل القرمازي إن اختيار رامي عياش جاء لعدة أسباب أهمها صوته القوي وأدائه الفنائي اللايف في الحفلات الذي يضاهي قوة أدائه في الاستوديو، بجانب صفاته الإنسانية المميزة واحترامه وتقديره للعمل وإيمانه بالفكرة التي طرحناها عليه، مضيفة أن الحفل سيشهد العرض الأول لأغنيات حبيتك أنا واشتقتلك وجبران، التي تبرز الأداء الأوبرالي لعياش.

وتمتد رحلة أوركسترا مزيكا الموسيقية لقرابة ست سنوات، وتعد أول أوركسترا عربية في أوروبا وتعيد إحياء الموسيقى العربية بمعايير عالمية واستقطاب الجماهير العربية والأوروبية على حد سواء.