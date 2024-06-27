انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية في المنوفية دون مخالفات

كشفت منطقة المنوفية الأزهرية بمحافظة المنوفية، انتظام امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري دون معوقات أو مخالفات، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان المطالعة والأدب والنصوص في تمام الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا لمدة ساعتان.

لا مخالفات في امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد حسن درويش رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في جميع المعاهد الموزعة على المدن والقرى، مشيرا إلى أن المديرية لم ترصد مخالفات أو شكاوي من الطلاب أو المراقبين على مدار اليوم، مشددا على جاهزية المنطقة للتعامل الفوري مع الشكاوي المختلفة.

متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية

وأشار «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، إلى وجود غرفة عمليات رئيسية في منطقة المنوفية الأزهرية لمتابعة سير العملية الامتحانية، كما أنه يتفقد الامتحانات من خلال المرور على المعاهد للاطمئنان على مدى توفير وسائل الراحة للطلاب، حيث تعمل المنطقة على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الطلاب.