رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بمدينة نصر

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة سير انتظام لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي، اليوم الأحد (لجنة الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر)، في يومها الأول، في إطار التكامل والتنسيق التام بين جميع قطاعات الأزهر الشريف، جامعا وجامعة، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

توفير المناخ المناسب أمام الطلاب

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن رئيس جامعة الأزهر على انتظام لجان الامتحانات، وسط توفير المناخ المناسب أمام الطلاب، داخل اللجان ومحيطها.

وتحدث رئيس جامعة الأزهر مع الطلاب، حول أسئلة الامتحانات في مادة الفقه للقسم الأدبي، ومدى ملاءمتها للمقرر الدراسي، وحثَّ الطلاب على الجد والاجتهاد خلال هذا الشهر، حتى يمن الله عليكم بالتوفيق والنجاح.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تسعد باستقبال الطلاب خلال العام الدراسي المقبل (2024- 2025م)، وقد حقق كل مهم ما جد واجتهد، من أجل الوصول إليه، لافتا إلى أن جامعة الأزهر تفتح ذراعيها لاستقبالكم في كلياتها، التي تقترب من 100 كلية، و18 معهدا موزعا على جميع أنحاء الجمهورية.