7 علامات تدل على إصابتك بحساسية الطعام.. احذر تناول هذه المأكولات

في بعض الأحيان يعاني كثيرون من عدم قابلية تناول أطعمة محددة ما يعرف باسم «حساسية الطعام»، وينتج عنه ظهور بعض الأعراض مثل الطفح الجلدي ولا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال ويجب زيارة الطبيب على الفور، وفيما يلي، كل ما يتعلق بحساسية الطعام وعلامات الإصابة بها، إلى جانب معرفة التوقيت المناسب لزيارة الطبيب وفقًا لموقع «مايو كلينك».

يشير مصطلح حساسية الطعام إلى تفاعل تحسسي تجاه عدد من الأطعمة فور تناول الشخص لها، ومن الممكن أنّ يسبب تناول قدر قليل منها، تحفيز ظهور بعض الأعراض على الشخص المصاب، وحدوث العديد من المشاكل مثل الطفح الجلدي أو عسر الهضم إلى جانب حدوث تورم في المجرى الهوائي.

7 علامات تدل على الإصابة بحساسية الطعام

وهناك مجموعة من المؤشرات التي تدل على الإصابة بحساسية الطعام ويمكن إيضاحها فيما يلي:

نخز أو حكة في الفم.

طفح جلدي أو حكة أو إكزيما.

تورم في الشفتين أو الوجه أو اللسان أو الحلق أو أجزاء أخرى من الجسم.

أزيز الصدر أو احتقان الأنف أو صعوبة التنفس.

ألم في البطن أو إسهال أو غثيان أو قيء.

الشعور بالدوخة أو الدوار أو الإغماء.

متى تزور الطبيب؟

هناك بعض الحالات التي تستوجب منك زيارة الطبيب حال ظهور 4 أعراض عليك بعد فترة قصيرة من تناول الأطعمة، وجاءت على النحو التالي:

ضيق مجرى الهواء الذي يؤدي إلى صعوبة التنفس.

التعرض لصدمة مع انخفاض حاد في ضغط الدم.

زيادة سرعة نبضات القلب.

الدوخة أو الشعور بالدوار.

أطعمة تسبب الحساسية

الأسماك مثل الروبيان وسرطان البحر والسلطعون.

الفستق.

المكسرات مثل الجوز وجوز البقان.

بيض الدجاج.

حليب البقر.

القمح.

فول الصويا.

و من جهتها، أشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنّ هناك نوعا من الحساسية يعرف باسم «حساسية الألبان» ويعني عدم تحمل اللاكتوز وعدم القدرة على هضمه، وهو راجع إلى نقص إنزيم اللاكتاز الهضمي، ويسبب الإسهال ومغص البطن.

وأشار الدكتور محمد كيلاني استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن ظهور بعض الأعراض السابق ذكرها، يؤثر بدوره على المعدة والأمعاء، وعادة ما تختفى هذه العلامات لدى بعض الحالات ولا يكون مرضًا مزمنًا، وفي حال عدم حدوث ذلك، يجب زيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

ومن جهته، نوه الدكتور مجدى نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ الجهل بهذا المرض يزيد من الأعراض المضاعفة له، لذلك يجب عدم التهاون معه بأي شكل من الأشكال، خاصة حال ظهور أي عرض جلدي واستشارة الطبيب فورا.