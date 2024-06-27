البورصة: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

أعلنت البورصة المصرية، أن يوم الأحد المقبل، سيكون إجازة رسمية، بمناسبة ثورة 30 يونيو.

موعد استئنانف العمل بالبورصة

وأشارت البورصة، في بيان، اليوم، إلى أنه سيتم استئنانف العمل بالبورصة، يوم الاثنين المقبل، بشكل طبيعي.

ارتفاع مؤشرات البورصة

كانت البورصة المصرية، قد استهلت تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، وسط مكاسب سوقية بلغت 16 مليار جنيه.

وصعد مؤشر«إيجي إكس 30» بنسبة 1.14% عند مستوى 27814.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.78% عند مستوى 6223.07 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.71% في بداية تداولات اليوم، ليسجل مستوى 9022.07 نقطة وفق أخبار البورصة.