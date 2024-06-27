الكنيسة تشارك في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالهيئة العامة للاستعلامات

شارك الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، في مجمع الإعلام بمدينة السلام.

مشاركة الكنيسة في احتفالية 30 يوينو

شمل الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة، فيلمًا تسجيليًّا لتلاحم الشعب المصري قبل وأثناء وبعد الثورة. كما شهدت الاحتفالية عددا من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بمحافظة القاهرة. وتسلّم الأنبا مكسيموس درع الهيئة من الدكتور ضياء رشوان.

ونظّمت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم المؤتمر السنوي الثاني للآباء كهنة الإيبارشية، في بيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوربي التابع للإيبارشية، أمس وأمس الأول، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية.

وصلى القداس الإلهي، ضمن المؤتمر، وخلاله دشّن مذبح الكنيسة الرئيسي باسم القديسين مكسيموس ودماديوس، كما دشن أيضًا عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

كتاب «تجسد الكلمة»

كما تضمن المؤتمر دراسة كتاب «تجسد الكلمة» للقديس البابا أثناسيوس الرسولي بالكامل، من خلال 4 محاضرات، ألقاها أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص