إعلان عقوبات الزمالك بعد أزمة مباراة القمة أمام الأهلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024، ومن بينها العقوبات الخاصة بمباراة القمة الملغاة بين الأهلي والزمالك.

عقوبات الجولة الـ27 من دوري nile وجاءت عقوبات رابطة الأندية للجولة 27 على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش والداخلية: إيقاف علي حمدي محمود علي شريف لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الأهلي والزمالك: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من مباراة القمة.

اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوماً ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لاستضاح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

مباريات اليوم في الجولة 28 من دوري NILE

وتنطلق اليوم منافسات الجولة 28 من دوري NILE، إذ ستلعب ثلاث مباريات اليوم، بدايتها الجونة ومودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، ثم لقاء جماهيري بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، ومواجهة بين زد وطلائع الجيش، في السابعة مساءً.