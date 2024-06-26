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ضبط متهمين بمحاولة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب:

محمد بركات
11:39 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
الشرطة - صورة أرشيفية

الشرطة - صورة أرشيفية

اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا بقيمة مالية بنحو 200 مليون جنيه.

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