ضبط متهمين بمحاولة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا بقيمة مالية بنحو 200 مليون جنيه.