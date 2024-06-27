جامعة أسيوط: انتظام أعمال تصحيح الامتحانات لسرعة إعلان نتائج الترم الثاني

وجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الكنترولات في الكليات على نحو منظم ودقيق يتيح الانتهاء من رصد الدرجات، وسرعة إنجاز النتائج.

انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأكد المنشاوي انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة أسيوط دون رصد مشكلات، وتوفير سبل الراحة والأمان لرؤساء وأعضاء الكنترولات؛ لضمان دقة، وجودة عملية تصحيح، ورصد الدرجات.

وأجرى الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، جولة تفقدية لكنترولات كليات «الطب، والصيدلة، والتربية، والعلوم»؛ لمتابعة سير أعمال الكنترولات بالفرق الدراسية، والدبلومات، والماجستير، والدكتوراة، والتأكد من تأمين أبواب الكنترولات، وتوفير كل مقومات الراحة والأمان لرؤساء وأعضاء الكنترولات.