رسميا.. تنسيق مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 ببورسعيد
كتب:
أسماء زايد
02:56 م | الخميس 27 يونيو 2024
مدرسة تكنولوجيا تطبيقية - أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للقبول بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
مميزات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد
أوضحت وزارة التعليم، في بيان، مميزات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، كالتالي:
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
- توفير الزي المدرسي.
- توفير أتوبيس لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب.
شروط التقديم لمدرسة ظهر ببورسعيد
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون الطالب خريج إعدادي عام أو خاص أو تجريبي.
- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية لهذا العام 2024 بمجموع 230 درجة كحد أدني.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أكتوبر 2024.
- اجتياز شروط القبول لكل تخصص.
- تقبل المدرسة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.
تخصصات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد
- فني تشغيل وصيانة معدات طاقة (ذكور)
- فني صيانة كهربية (ذكور وإناث)
- فني لوجيستيات (ذكور وإناث)
- فني صيانة وإصلاح السيارات (ذكور)
- فني صيانة ميكانيكية (ذكور)
- فني الشبكات وتكنولوجيا المعلومات (ذكور وإناث)
المنهج الدراسي بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية
- العلوم الأساسية والثقافية.
- العلوم الفنية في مجال التخصص.
- التدريب العملي
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.