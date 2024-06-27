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رسميا.. تنسيق مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 ببورسعيد

كتب:

أسماء زايد
02:56 م | الخميس 27 يونيو 2024
مدرسة تكنولوجيا تطبيقية - أرشيفية

مدرسة تكنولوجيا تطبيقية - أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للقبول بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

مميزات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

أوضحت وزارة التعليم، في بيان، مميزات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد، كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج. 

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيس لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب.

شروط التقديم لمدرسة ظهر ببورسعيد

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية. 

- أن يكون الطالب خريج إعدادي عام أو خاص أو تجريبي.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية لهذا العام 2024 بمجموع 230 درجة كحد أدني.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أكتوبر 2024.

- اجتياز شروط القبول لكل تخصص.

- تقبل المدرسة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

تخصصات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

- فني تشغيل وصيانة معدات طاقة (ذكور)

- فني صيانة كهربية (ذكور وإناث)

- فني لوجيستيات (ذكور وإناث)

-  فني صيانة وإصلاح السيارات (ذكور)

- فني صيانة ميكانيكية (ذكور)

- فني الشبكات وتكنولوجيا المعلومات (ذكور وإناث)

المنهج الدراسي بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

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