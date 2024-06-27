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«التعليم» تعلن موعد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

كتب:

أميرة فكري
12:48 م | الخميس 27 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024 - 2025، في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وحدة مدارس التكنولوجيا وزارة التربية والتعليم، في بيان، إنّ منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية قائمة على المعرفة التقنية الحديثة، وتهدف إلى إعداد طالب تقني مؤهل لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشارت الوزارة، إلى أنّه سيتم إتاحة التقدم للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي السابق والذين ألتحقوا بأنظمة تعليمية أخرى ويرغبون بتغير نوعية التعليم الى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذا سيتم إتاحة التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام والطلاب المصريين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين وطلاب المدارس الدولية.

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