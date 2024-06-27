تنسيق جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025-2024 بالمحافظات.. بديلة للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وذلك للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العام الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التقديم في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2024.

تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 رسميا

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تقديم مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، سيكون على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وفقا للشروط والتنسيق الخاص بكل مدرسة ويمكن الاطلاع عنها من خلال الرابط التالي:

رابط pdf تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بجميع المحافظات من هنـــــا

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم إتاحة التقدم للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي السابق 2022/2023، والأزهر والطلاب المصرين العائدين من الخارج والطلاب الوافدين وطلاب المدارس الدولية، والذين التحقوا بأنظمة تعليمية أخرى ويرغبون بتغيير نوعية التعليم إلى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024/2025

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول علي الزي المدرسي مجانا.