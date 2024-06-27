تنسيق مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق الالتحاق بمدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية، وهي أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية بمجموع لايقل عن 210 درجات.

تهدف المدرسة إلى تقديم تعليم عالي الجودة ومعتمد دوليًا، موجه لإعداد الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والصناعات الغذائية.

مميزات مدرسة البنك الأهلي

تتميز المدرسة بعدة مميزات، منها:

- مدة الدراسة ثلاث سنوات.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي وأتوبيسات لنقل الطلاب إلى أماكن التدريب.فرض التعيين بشركات الشريك بعد التخرج.

التخصصات المتاحة بمدرسة البنك الأهلي للتكنولوجيا التطبيقية

تشمل التخصصات التي تقدمها المدرسة:

- ميكانيكا وكهرباء.

- مراقبة جودة.

- سلامة الغذاء.

- المنهج الدراسي

يشتمل المنهج الدراسي على:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

شروط التقديم لمدرسة البنك الأهلي

للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

- الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024 بمجموع لا يقل عن 210 درجات.

- إجادة اللغة الإنجليزية تُعتبر ميزة إضافية.

- اجتياز اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

- التقديم متاح للبنين من القاهرة، الجيزة، والقليوبية.

- التقديم للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.