محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق في الصف

أعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق، من العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت المقبل، نتيجة تنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأشارت المحافظة إلى قطع المياه في مدينة الصف، عزبة السلام، قرية الفهميين، لافتة إلى تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات للانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في الأماكن المتأثرة، مع ضرورة الاتصال بالخط الساخن للطوارئ 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.