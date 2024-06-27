«الداخلية» تُعلن عن تخفيضات خاصة ضمن مبادرة «كلنا واحد» في ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، تطبيق تخفيضات خاصة يوم الأحد المقبل، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 69 مولا تجاريا، و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة، إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائية والملاهي ليصبح إجمالى فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.