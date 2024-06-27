محافظ شمال سيناء: ثورة 30 يونيو انتفاضة شعب ضد فئة ضالة اختطفت الوطن

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن ثورة 30 يونيو انتفاضة شعب بكل فئاته، ضد الفئة الضالة التي اختطفت الوطن، وحاولت تغيير هوية الشعب المصري على مدار عام كامل.

مؤسسات الدولة دعمت ثورة 30 يونيو

أضاف المحافظ خلال الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، الذي عقد في مجمع الإعلام بالعريش بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، أن كل مؤسسات الدولة دعمت ثورة الشعب ضد قوى الشر، حتى تخلصت البلاد من هذا الكابوس.

نقطة تحول في تاريخ مصر

أشار المحافظ إلى أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وأن في هذا اليوم، رفض الشعب الوصاية من فئة أرادت أن تنصب نفسها علي شعب بأكمله.

وأوضح أن الشعب المصري استطاع إنهاء حكم الإخوان، بعد عام و3 أيام قضاها في الحكم، ارتكب خلالها أخطاء فادحة على المستويين العالمي والداخلي، فضلا عن محاولة أخونة الدولة واستقطاب الشعب، وتقسيمه إلى مؤيد لمشروع النهضة الإخوانية، ومعارض للمشروع الإخواني.

وأرسل المحافظ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انحاز للشعب في ثورته، وأنقذ الوطن من الفئة الضالة، نيابة عن أبناء محافظة شمال سيناء.