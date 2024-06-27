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«المصريين الأحرار»: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من الانهيار وجاءت بإرادة شعبية خالصة

كتب:

محمد أباظة
03:22 م | الخميس 27 يونيو 2024
الدكتورة هبة واصل

الدكتورة هبة واصل

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن ثورة 30 يونيو جاءت من إرادة شعبية خالصة، بعد إدراك المواطن أن بلاده مهددة بالضياع لصالح المخططات الدولية والإقليمية.

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الانهيار

وأشارت «واصل» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه لو لم تحدث ثورة 30 يونيو كانت الدولة مهددة بالانهيار وضياع تاريخها، وتفتيتها، لتصبح مثل بعض دول المنطقة التي تعاني من الفوضى، مضيفة أن الاقتصاد المصري كان يعاني من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسي قبل 30 يونيو، حيث انخفضت معدلات النمو عن 2%، ووصلت البطالة لمعدلات قياسية في ظل تدهور الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، ولكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية.

وأشارت، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن مجموعة من المحاور، أبرزها، إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي من خلاله اتخذ الاقتصاد مسارا تصاعديا، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى التي نجحت في تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، لتنجح الدولة في فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.