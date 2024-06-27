وزير العمل يطلق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

أطلق حسن شحاتة وزير العمل، صباح الخميس، البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخاصة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا.

ويأتي إطلاق البث التجريبي اليوم بالمحافظتين كمحطة رابعة، بعد إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظات: الإسكندرية، وبور سعيد، والجيزة.

تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا

وأوضح وزير العمل، في بيان، أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات.

وأضاف أنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها العمالة غير المنتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، وأنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعيًا أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات.

دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة

واستمع وزير العمل إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة، تمهيدًا للحصول على الخدمة إلكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر في أثناء البث؛ لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها.