بدء إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحي

بدأت مديريات العمل على مستوى محافظات الجمهورية في إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه، وذلك وفقا لتصريحات حكومية.

منحة العمالة غير المنتظمة

ووفقا لـ مصادر حكومية، يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة للأشخاص المسجلة بياناتهم بشكل رسمي في الدفاتر الخاصة بهم بمديريات العمل، خلال الأيام القليلة القادمة ويحصل عليها المستحقون من قبل مفتشي الوزارة، فضلا عن أن الصرف يتم من مكاتب البريد التابعة لها العمالة، ماكينات الـ ATM في حالة استخراج الصندوق فيزا كارد للمستحقين للمنحة.

الصرف قبل عيد الأضحى المبارك

ووفقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبل عيد الأضحي المبارك للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج تخص الحماية الاجتماعية الأخرى، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

350 ألف شخص عدد العمالة غير المنتظمة

وكانت آخر إحصائية تم إجراؤها من قبل وزارة العمل لحصر عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا على مستوى الجمهورية قُدرت بنحو 350 ألف شخص.