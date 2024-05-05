«العمل»: نعمل على إيصال 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة لمستحقيها

تعمل وزارة العمل على وصول منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000 جنيه لكل عامل مستحق إلكترونيًا، إذ يجرى تحويل المنظومة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، كما سيتم صرف المنحة إلكترونيًا، وفق ما أعلنته الوزارة.

منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

ووفقا لآخر أخبار منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ 1000 جنيه والمعلنة من وزارة العمل، فأكدت الوزارة أنه يُجرى حاليًا حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية من خلال فرق العمل من المديريات التابعة للوزارة في كل محافظة؛ لتسجيل بيانات العمالة غبر المنتظمة إلكترونيًا، تمهيدًا لفرز المستحقين الفعليين للمنحة، لحين تعميم المنظومة الإلكترونية، لافتة إلى أنّ العمل الإلكتروني يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

حصر العمالة غير المنتظمة في المحافظات

ووفقا لآخر إحصائية من وزارة العمل، فإن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا على مستوى المحافظات، تقدر بنحو 350 ألف عامل، وذلك وفقا لإحصاءات مكاتب العمل بالمحافظات.