7 عادات خاطئة تسبب عطل الأجهزة المنزلية.. احذرها

تتأثر الأجهزة الكهربائية بدرجات الحرارة المرتفعة، ما قد يؤدي إلى زيادة الأعطال التي من الممكن أن تؤثر على كفاءتها أو إنهاء عمرها الافتراضي، وربما يجهل الكثيرون أن هناك بعض العادات الخاطئة التي يفعلها الأشخاص قد تسبب في عطل هذه الأجهزة.

ومن العادات الخاطئة التي يفعلها الأشخاص خلال فترة الصيف وتسبب حدوث عطل في الأجهزة، عدم نزع المقبس من القابس ونزعه بسحب السلك، وتحميل الدائرة الكهربائية بأكثر من طاقة استيعابها، وفقا لما ذكره موقع«brightside».

عادات خاطئة تعطل الأجهزة الكهربائية

إدخال أداة معدنية في مصدر التيار الكهربائي من ضمن العادات الخاطئة التي يفعلها الأشخاص وتؤدي إلى حدوث أعطال في الأجهزة الكهربائية، وأيضا عدم التأكد بين حين و آخر بأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية فى حالة جيدة لتجنب حدوث أي أعطال.

ارتفاع جهد التيار الكهربائي من العادات التي تؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية، إذ لا تتحمل كافة الأجهزة الجهد العالي، ما يؤدي إلى احتراقها.

عطل الأجهزة الكهربائية

وبجانب ذلك، توجد عادات خاطئة أخرى تسبب عطل أجهزة كهربائية بعينها مثل الثلاجة، فالعديد من الأشخاص لا يحرصون على ضبط درجات الحرارة الخاصة بها.

ومن الضروري أن يتم ضبط الثلاجة على درجة حرارة بين 1.6- 3.3 درجة مئوية، حيث يضمن عدم إجهاد نظام الثلاجة الحفاظ على برودة الطعام، وأيضا يجب إبعاد كل من الثلاجة والديب فريزر عن حوائط المنزل، فلا يمكن للهواء أن يدور بشكل صحيح حول مواسير المكثف إذا تم وضع الأجهزة بالقرب من الحائط.

وهناك عادة خاطئة يفعلها الأشخاص عند تشغيل فرن الميكروويف قد تؤدي لحدوث عطل به، وهي استخدام ورق القصدير في تبطين الفرن، اعتقادا أنها الطريقة الأفضل لحمايته ونظافته لفترة طويلة، وربما يجهل البعض أنها قد تؤدي إلى تقييد توزيع الحرارة وعدم تدفق الهواء بشكل صحيح ما يسبب عطله.