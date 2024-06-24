أسعار ماكينة عمل السندوتشات في أسواق الأجهزة المنزلية.. تبدأ من 800 جنيه

تتطلب الحياة العصرية اقتناء مزيد من الأجهزة الكهربائية التي من شأنها تسهيل القيام بالمهام المنزلية، والحفاظ على الصحة، وذلك من خلال تقليل تناول الوجبات السريعة خارج المنزل، ومحاولة إنتاجه وتجهيزه بشكل صحي، ومن بين تلك الأجهزة ماكينة عمل السندوتشات.

أسعار ماكينة عمل السندوتشات الأقل من ألف جنيه

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسعار ماكينة عمل السندوتشات في أسواق الأجهزة المزلية والكهربائية، والتي تأتي على النحو التالي:

- محمصة خبز بشريطين HJT-022 من سوكاني، 700 وات وضمان دولي، بسعر ‏787 جنيها.

- توستر بشريحتين 700-800 وات من سوكاني HJT-008s، بسعر 950 جنيها.

- توستر بشريحتين 700-800 وات من سوكاني HJT-008s، بسعر 950 جنيها.

أسعار ماكينة عمل السندوتشات الأقل من 5000 جنيه

- توستر تورنيدو 2 شريحة، 700 وات أبيض، بسعر 1.499 جنيها.

- محمصة خبز وساندويتشات بريفيل VST083، شريحتين، غير لاصقة، 750 وات، بسعر 1.769 جنيها.

- محمصة خبز فلير كهربائية 3 وظائف من سوناي، 870 وات، موديل SH-1820، بسعر 1.750 جنيها.

- ماكينة صنع السندوتشات ومحمصة الخبز الكهربائية المحمولة، 7 في 1 طراز 907 من سوكاني، بسعر 2.118 جنيها.

محمصة خبز من فيليبس بـ8 مستويات تحميص، إيقاف تلقائي، وظيفة إذابة الثلج، صينية فتات قابلة للإزالة، موديل HD2581/00، بسعر 2.199 جنيها.

- محمصة خبز من سوناي 1400 وات، 6 مستويات، 3 وظائف، بسعر 2.830 جنيها.

- محمصة خبز من فيليبس بـ 8 مستويات تحميص، وإيقاف تلقائي، ووظيفة إذابة الثلج، صينية فتات قابلة للإزالة، موديل HD2581/00، بسعر 2.199 جنيها.

- جهاز توستر لشريحتين مع سخان للخبز الدائري من اريتي، بسعر ‎2.279 جنيها.

- ماكينة صنع السندوتشات ومحمصة الخبز الكهربائية المحمولة من سوكاني، بسعر 2.118 جنيها.

- جهاز توستر PC-TA 1170 لشريحتين من بروفيكوك بمستشعر لمس وملحق للخبز الدائري ودرج للفتات ووظيفة تمركز و7 مستويات تحميص، بسعر 3.450 جنيها.

أسعار ماكينة عمل السندوتشات الأكثر من 5 آلاف جنيه

- محمصة خبز من 4 شرائح، بمظهر عتيق وهيكل من الستانلس ستيل، وملحق كعكة، درجة تحميص قابلة للتعديل بالكامل، وظيفة توسيط، درج فتات الفتات، بسعر 6.550 جنيها.

- محمصة خبز ميتال راب من كينوود سعة شريحتين - TCM01.AOBK، بسعر 6.652 جنيها.

- فرن تحميص وقلاية هوائية 2 في 1 بسعة 25 ليتر من كينوود، مزود بوظيفة شوي وقلي وتحميص خبز تحمير وإذابة ثلج وتسخين، موديل MOA25.600BK، 1700 وات، بسعر 9.911 جنيها.