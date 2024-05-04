أسعار الميكروويف 2024 في أسواق الأجهزة المنزلية.. يبدأ من 3800 جنيه

تسهل الأجهزة المنزلية الكثير من المهام الملقاة على عاتق ربات البيوت وتساهم في توفير الوقت، ويعد الميكروويف واحدا من الأجهزة المنزلية المهمة نظرا لفوائده وسهولة استخدامه، حيث يستخدم في تسخين الطعام وتجهيزه بشكل سريع، وكذا لتحميص المواد العشبية المستخدمة في الطهي، ونستعرض أسعار الميكروويف 2024.

أسعار الميكروويف 2024 في أسواق الأجهزة المنزلية

تبدأ أسعار الميكروويف 2024 في أسواق الأجهزة المنزلية من 3.800 جنيه، وتصل إلى أقل من 10 آلاف جنيه، وهي على النحو التالي:

ميكروويف 2024 بأقل من 4 آلاف جنيه

- فريش فرن ميكروويف، 700 واط، 20 لترا، ماركة FMW-20MC-S، بسعر 3.850 جنيها.

- ميكروويف 20 لترا مانوال تسخين سريع من جاك، بسعر 3.800 جنيه.

- فرن ميكروويف بسعة 20 لترا وقدرة 700 وات من جالانز، موديل P70H20AP-H74.0، بسعر 3.999 جنيها.

- ميكروويف ميكانيكي من فريش، سعة 25 لترا، موديل FMW-25MC-S3.8، بسعر 4.500 جنيه.

- ميكروويف رقمي سعة 23 لترا من جالانز، موديل P90D23ETP-،F5، بسعر 4.500 جنيه.

- ميكروويف سعة 25 لترا من فريش، موديل FMW-25KC-S4، بسعر 5.650 جنيه.

- ميكروويف تورنيدو سولو سعة 25 لترا، 900 وات TM-25MK4.3، بسعر 5.450 جنيها.

أسعار ميكروويف 2024 أقل من 6 آلاف جنيه

- ميكروويف تورنادو 25 لترا بشواية، بقدرة 900 وات، موديل MOM-C25BBE-BK4.3، بسعر 6.683 جنيها.

- فرن ميكروويف من فريش سعة 42 لترا مع شواية، موديل mw-42kcg-s2.5، بسعر 7.812 جنيها.

- ميكروويف ديجيتال مع شواية من الفولاذ المقاوم للصدأ من شارب، سعة 34 لترا، وقدرة 1100 وات ، موديل R-77At-St3.7، بسعر 7.444 جنيها.

- ميكروويف مع شواية 25 لترا من شارب، بسعر 7.199 جنيها.

أسعار الميكروويف 2024 بأقل من 10 آلاف جنيه

- فرن ميكروويف بجزء داخلي من السيراميك وتصميم عاكس من الخارج من سامسونج، سعة 40 لترا، 2 كجم، وقدرة 1500 واط، بسعر 9.394 جنيها.

- فرن ميكروويف 42 لترا مع شواية من إل جي - MH8265DIS"Min وضمان دولي، بسعر 9.030 جنيها.

- ميكروويف بشواية، انفرتر سمارت من إل جي، 1200 وات، 42 لترا، بسعر 9.189 جنيها.