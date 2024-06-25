أسعار طقم الصيني في محلات الأجهزة المنزلية.. يبدأ من 4947 جنيها

يعد طقم الصيني من أهم المستلزمات المنزلية التي تحرص العرائس على اقتناءها أثناء التجهيز لشقة الزوجية، وتوجد منه عدة أنواع يخلف سعرها من طقم إلى آخر بحسب عدد القطع وجودتها والشركات المنتجة له، فضلًا عن أشكاله المتنوعة، لذا نستعرض أسعار طقم الصيني، في محلات الأجهزة المزلية.

أسعار طقم الصيني في محلات الأجهزة المنزلية

وتأتي أسعار طقم الصيني في محلات الأجهزة المنزلية، كالتالي:

أسعار طقم الصيني بأقل من 6 آلاف جنيه

- طقم صيني، 60 قطعة، بورسلين ماركة قادوس، بسعر ‎4947 جنيها

- طﻘم ﺻﯾﻧﻰ، 60 قطعة بورسلين من قادوس بسعر، 4947 جنيها.

- طقم صيني، 78 قطعة بورسلين ماركة قادوس بسعر 5321 جنيها.

أسعار طقم الصيني بأقل من 10 آلاف جنيه

- طقم عشاء بورسلين من روزا، 46 قطعة، بسعر 6300 قطعة.

- طقم سفره بنجلاديش مدور، بسعر 7000 جنيه.

- طقم عشاء صيني، 68 قطعة، إصدار جولدن جاردن، بسعر 7256 جنيه.

- طقم صيني 62 قطعة، بسعر 8500 جنيه.

أسعار طقم الصيني بأقل من 17 آلاف جنيه

- طقم صيني للسفرة 62 قطعة، بسعر 10 آلاف و999 جنيها.

- طقم عشاء 68 قطعة، إصدار مرجريتا بلاتين، بسعر 11 ألفا و306 جنيهات.

- طقم صيني 113 قطعة، بنجلاديش فيكتوريا، بسعر 13 ألف جنيه.

- طقم صيني جالكسي، اصدار هاواي، 124 قطعة، بسعر 14 ألفا و256 جنيها.

- طقم صيني للسفرة، 124 قطعه، إصدار أريزونا، بسعر 14 ألفا و256 جنيها.

- طقم سفرة صيني بنجلاديش 113 قطعة، بسعر 16 ألفا و500 جنيه.