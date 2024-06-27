جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة إلى قرى بمركز دسوق ضمن «حياة كريمة»

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية محلة دياي والقرى المجاورة بمركز دسوق، تحت رعاية الرئيس السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

إطلاق قافلة طبية إلى قرية محلة دياي بمركز دسوق ضمن «حياة كريمة»

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والآداب، والتربية النوعية، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، تحت إشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والتنموية والتوعوية للمدن والقرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، لافتاً أنّ القافلة تناولت ورش عمل لتنمية مهارات النسيج والسجاد وطباعة المنسوجات وإشغال الخرز، وكذلك ندوات توعوية عن أخطار الهجرة غير الشرعية، حيث ضمت القافلة نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والآداب، والتربية النوعية.

إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً

ووجّه رئيس الجامعة، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع أنحاء الجمهورية، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالي، وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لتشخيص حالتهم، وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية محلة دياي بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التى تم إجراء الكشف الطبي عليها 991 حالة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.