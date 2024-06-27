الأمم المتحدة تحث دول المنطقة للاطلاع على تجربة مصر في علاج الإدمان

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن مركز علاج الإدمان بإمبابة، جرى إنشاؤه وفق افضل المعايير العالمية، ويتيح الفرص لتلقي أفضل أنواع العلاج والدمج المجتمعي، موجهة الشكر إلى الحكومة المصرية، على اهتمامها بدعم هذه المراكز.

انخفاض في سن التعاطي

وأضافت «والي» في تصريحات لها على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمركز علاج الإدمان بإمبابة، أن رسالتنا الوقاية هي أفضل السبل لمواجهة آفة الإدمان، لافته إلى أنه هناك انخفاضًا في سن التعاطي.

وشددت على دول المنطقة، بضرورة الاطلاع على تجربة مصر في علاج الإدمان، لافته إلى أن نسبة الحصول على العلاج لمكافحة المخدرات، منخفضة على مستوى العالم.

ونوهت بأن هناك دورًا كبيرًا على الأجهزة، لمنع دخول المخدرات، مشددة على ضرورة تخفيض الطلب على المخدرات برفع الوعي العام والوقاية.

وأشادت بالتعاون المثمر بين وزارتي التضامن والصحة، موضحة أنّ الدولة تنفق مبالغ ضخمة في الاستثمار في البشر، مؤكدة أن مركز إمبابة يتواءم مع المعايير الدولية، وموجود في أحد المناطق التي توجد بها خطر الإدمان، حتى يفتح أبوابه للمتعافين في سرية تامة.