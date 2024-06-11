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«حقوق الإنسان» بالشيوخ تزور مركز إمبابة لعلاج الإدمان: الأكبر في الشرق الأوسط

كتب:

ولاء نعمه الله
04:43 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

قامت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مركز إمبابة لعلاج الإدمان، وكان في استقبال اللجنة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

حقوق الإنسان بالشيوخ تزور مركز إمبابة لعلاج الإدمان

أكد الدكتور عمرو عثمان أن المركز يعد أكبر مركز علاج إدمان في الشرق الأوسط ويسع لنحو 242 سريرا ولا توجد به قوائم انتظار، وحاصل على شهادة «أيزو» ويعتبر نموذجا دوليا يحتذى به.

أشار إلى أن المركز يتردد عليه نحو 140 حالة يوميا، وتصل نسبة التعافي فيه بين  65 و70%، وهي تقترب من النسب العالمية. 

أوضح أنه يوجد 33 مركزا على مستوى الجمهورية تتبع صندوق علاج الإدمان، من بينها 10 مراكز نموذجية على غرار مركز إمبابة النموذجي.

من جانبه، طالب النائب محمد هيبة رئيس اللجنة في بيان، بإقامة مركز في كل محافظة على غرار مركز إمبابة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين  المحافظين لتوفير مباني لإنشاء مراكز تضاهي «إمبابة». 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.