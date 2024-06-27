مكتب الأمم المتحدة للمخدرات: 1 من كل 11 متعاطيا لديه فرصة الحصول على العلاج

أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وجود 300 مليون متعاطي مخدرات على مستوى العالم 1 فقط من كل 11 متعاطيًا، لديه فرصة للحصول على العلاج من الإدمان، موجهة رسالتها للمتعافين من الإدمان في مصر، قائلة: «تمسكوا بالفرصة مضيعوهاش.. الطريق صعب مش سهل لكن الأمل موجود طول ما عندكم إيمان».

نقل تجربة مصر للدول الأخرى

وتعهدت «والي» في كلمتها خلال فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن يظل برنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة داعمًا لكل الجهود المصرية، وسينقل كل التجارب الدولية والجديدة لمصر، فضلاً عن دوره في نقل تجربة مصر للدول الأخرى.

أنواع جديدة من المخدرات

وقالت غادة والي، إن مشكلة الإدمان موجودة في كل دول العالم وكل دولة تتعامل معها بوسائل عديدة، وكل يوم تظهر أنواع جديدة من المخدرات، مؤكدة أن أفريقيا بها النسبة الغالبة.

وأضافت أن مشكلة الإدمان تحتاج تعاون العديد من الجهات والوزارات المعنية، مؤكدة أن دور المجتمع المدني مهم للغاية.