بـ«مجسمات الكعبة».. المتعافون من الإدمان يستعدون لعيد الأضحى بمراكز التأهيل

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق.

تزيين المراكز بمجسمات الكعبة

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمجسمات للكعبة الشريفة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024 من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بالمراكز، كما صمموا مجسمات على شكل خراف، وتمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان، وفقًا للمعايير الدولية رافعين شعار «عيش مبطل أحسن ما تبطل تعيش».. «التعافي بطولة.. ماتربطش نفسك بالمخدرات هتجرك للنهاية».

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ويأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

وتتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪.‬

من جهته، أشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج، لافتًا إلى أنّ الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن ويصل عددها إلى 30 مستشفى ومركزا علاجيا متخصصا في علاج الإدمان بـ19 محافظة حتى الآن.

وأضاف أنّ هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تعرف باسم «برامج لحماية المتعافين» خلال فترة أيام العيد، خاصة أن هذه الفترة تعد شديدة الخطورة لدى المرضى الذين لم يكتمل تعافيهم، وأنّ الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، إذ يُؤجل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان‪.