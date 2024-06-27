وزيرة التضامن تكشف التجهيزات الكاملة لمركز إمبابة لعلاج الإدمان

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شرحًا تفصيلًا لمركز إمبابة لعلاج الإدمان، مؤكدة أن المركز يعد أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ مساحته 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية، ويضم 242 سريرًا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم للسيدات، وقسم للمراهقين أيضًا، وقسم للتشخيص المزدوج «نفسي وإدمان».

صالات ألعاب رياضية

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أنه جرى تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوي الهمم، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتنس طاولة وبلياردو، وصالات جيم للرجال ومثلها للسيدات، وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة، وورش تدريب مهني «للرجال والسيدات» لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل».

وأكدت أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان، داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مبادرة تعد الأولى من نوعها.

وأشارت إلى أنه مركز وطني يجسد كافة المعايير الدولية لعلاج الإدمان بصورة جلية، فيما يتعلق بسحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، ويقدم خدماته لجميع مرضى الإدمان دونما تمييز، للرجال والنساء والمراهقين وذوي التشخيص المزدوج أو من ذوي الاضطرابات النفسية المصاحبة للتعاطي بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي لبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال ولقد أضحى هذا المركز نموذجا استرشاديا لدول الإقليم جميعها.

وفود منظمات المجتمع المدني

وزار المركز خلال الفترة الماضية العديد من الوفود من بينها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، ووفد من وزارة الداخلية بدولة العراق، وممثلين عن القيادة العامة لهيئة شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من وفود منظمات المجتمع المدني بالمنطقة مثل مؤسسة العنود بالمملكة العربية السعودية.