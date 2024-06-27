ماذا حدث في عاصمة كينيا نيروبي؟.. أعمال عنف واقتحام للبرلمان

حالةٌ من الفوضى العارمة وأعمال العنف شهدتها عاصمة كينيا «نيروبي» وذلك بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين البرلمان للاحتجاج على مشروع قانون المالية الجديد والذي تضمن زيادة الضرائب والذي أعلن الرئيس الكيني سحبه منذ ساعات.

فوضى عارمة في عاصمة كينيا نيروبي

وبحسب «CNN» فإن عاصمة كينيا نيروبي شهدت حالة فوضى عارمة بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف وتخريب وسقوط أكثر من 20 قتيلا واقتحام مبنى البرلمان، الذي أقر مشروع القانون على الرغم من المظاهرات التي عمّت البلاد ضده مما أغضب المتظاهرين وجعلهم يقتحمون البرلمان وإشعال النار فيه وتخريبه وسرقة الصولجان الاحتفالي الذي يرمز إلى سلطة المجلس التشريعي.

وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين اليوم الخميس في عاصمة كينيا نيروبي إذ احتشدت مجموعات من المتظاهرين على الرغم من قرار الرئيس ويليام روتو بسحب مشروع قانون المالية المثير للجدل والذي كان يهدف إلى زيادة الضرائب للمساعدة في تخفيف أعباء ديون البلاد.

الشرطة الكينية تطلق الرصاص على المتظاهرين في نيروبي

وأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة الكينية، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة.

وشارك المتظاهرون في مسيرة اليوم الخميس للتنديد بالقتلى في المظاهرات، وانتقدوا التحول الدراماتيكي الذي اتخذه رئيس كينيا روتو باعتباره متأخرا جدًا.