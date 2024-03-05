الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية كينيا

التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، آدن باري دوالي وزير دفاع جمهورية كينيا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، إذ أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، كما جرى التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

أكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والكينية في العديد من المجالات، فيما أشاد وزير الدفاع الكيني، بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، معرباً عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.