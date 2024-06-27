فيروس زيكا.. خطر يهدد الهند في صيف 2024 وينتقل إلى البشر عن طريق الاختلاط

مع ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن الاحتباس الحراري، أصبح العالم بيئة خصبة للفيروسات التي تنشط في المناخ الحار، وضمنها فيروس زيكا الذي أصيب به بضعة أشخاص في عدد من الولايات الهندية.

بحسب صحيفة «ذا إنديان إكسبريس» الهندية، أصاب فيروس زيكا عددا من المواطنين في الجزء الغربي من الهند، خاصة في مدينة بيون التي تسجل لأول مرة في هذا العام حالات إصابة بفيروس زيكا.

ماهو فيروس زيكا؟

فيروس زيكا ظهر لأول مرة في غابة زيكا بأوغندا عام 1947، وظل غامضاً حتى تفشى في عام 2015 لأول مرة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وكان للبرازيل النصيب الأكبر من تفشي الفيروس.

خلال الفترة التي تفشى فيها فيروس زيكا في البرازيل، ظهرت العديد من التحذيرات بشأن خطورة المرض على الصحة العامة، لا سيما بعد أن نتج عنه حالات تشوهات للأطفال الذين أصيبت أمهاتهم بالمرض أثناء الحمل.

ويمكن أن تؤدي العدوى بفيروس زيكا أثناء الحمل إلى عيوب خلقية للطفل، مثل صغر الرأس، بالإضافة إلى اضطرابات عصبية أخرى لدى الطفل، والتي قد يظهر بعضها مع نمو الطفل بحسب ما ذكرته «الصحة العالمية».

كيف ينتقل فيروس زيكا؟

ينتقل فيروس زيكا عن طريق بعوضة «الزاعجة المصرية» التي تتكاثر في المياه الراكدة وتلدغ خلال النهار.

كما تساهم الأحوال الجوية السيئة وزيادة درجات الحرارة والرطوبة في انتشار فيروس زيكا، إذ إنه في ظل هذا المناخ تتوفر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض المسؤول عن المرض.

وبعض أن يصاب شخص بفيروس زيكا، تصبح هناك إمكانية لنقل الفيروس إلى البشر خاصة عن طريق التواصل الجنسي، وتنقل السيدات الحوامل المرض إلى أجنتها أيضا عن طريق المشيمة، وهو ما يسبب تشوهات للطفل وفقا لـ«الصحة العالمية».

أعراض انتقال فيروس زيكا إلى البشر

80% من الذين أصابهم فيروس زيكا لم يعانوا من أي أعراض، فيما أصيب البعض بأعراض خفيفة مثل الحمى والطفح الجلدي وآلام المفاصل والعضلات والصداع والتهاب الملتحمة.

تظهر هذه الأعراض خلال أسبوع من التعرض للدغة بعوضة، تحمل فيروس زيكا ويمكن أن تستمر من أيام إلى أسبوع.