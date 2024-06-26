طبيب يعتدي على مريض «مقيد» بالسرير في الهند (فيديو)

بدلاً من أن يضع الدواء ليعالج به المريض، أصبح هو الداء الذي أصابه، إذ تجرد من إنسانيته، ودخل الطبيب إلى سرير المريض الموجود داخل أحد المستشفيات بالهند، وتصرف بشكل غريب أثار جدلاً واسعًا، فماذا فعل؟

كاميرات المراقبة الموجودة بمستشفى بولاية هاريانا الهندية، رصدت تفاصيل الواقعة المثيرة، إذ توجَّه الطبيب ناحية المريض الذي يرقد على السرير وإحدى يديه مقيدة، واعتدى عليه دون مراعاة لحالته الصحية، ورغم أنه أغلق الستائر حول المريض، لمنع أحد من رؤيته، ووجَّه ضربة للمريض على صدره باستخدام الكوع، لكنه لم يكن يعلن أن الكاميرات سترصده.

هروب الطبيب

الكاميرات المثبتة أيضًا وثقت مغادرة الطبيب المكان بعد فتح الستارة، وجاء أحد الممرضين العاملين بالمستشفى، وحكى المريض له ما فعله الطبيب، وقام الممرض بتهدئته.

انتشار الفيديو عبر منصات مواقع التواصل

سرعان ما انتشر مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضبا شعبيا كبيرا لدى الهنود، الذين طالبوا بحساب الطبيب والمستشفى، بسبب ما فعلوه في المريض.

التحقيق مع الطبيب

ويذكر أن المسؤولين بالمستشفى، اتخذوا كل الإجراءات القانونية تجاه الطبيب، وحققوا معه لمعرفة ملابسات الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، بحسب وسائل إعلام محلية في الهند.