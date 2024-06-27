طلب عاجل من الزمالك لـ«رابطة الأندية» بشأن مباراة سيراميكا

لجأ نادي الزمالك إلى الاستفسار عن موقف لاعبه محمد شحاتة من مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين من دوري NILE.

الزمالك يستسفر عن موقف محمد شحاتة أمام سيراميكا كليوباترا

وأكد مصدر داخل النادي أن الزمالك أرسل خطابا إلى رابطة الأندية، من أجل معرفة موقف محمد شحاتة لاعب الفريق الموقوف لتراكم البطاقات، من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

رابطة الأندية: من حق محمد شحاتة المشاركة أمام سيراميكا

أضاف: «رابطة الأندية قامت بالرد على خطاب نادي الزمالك، وتم التأكيد عى أن اللاعب من حقه المشاركة بصورة طبيعية، وفقا لما تنص عليه المادة (41) من لائحة المسابقات باعتماد إيقافه في مباراة الأهلي التي اعتبر فيها منسحبًا وخاسرًا بهدفين، وبالتالي فإن محمد شحاتة يمكنه المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا».

ومن المقرر أن تكون مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي لكن موقف الأبيض من المشاركة بها لم يتحدد بعد.