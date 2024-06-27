محجوب القاسم يطرح أغنية «عيونك مدرستي»

طرح المطرب محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، أغنية جديدة تحت عنوان «عيونك مدرستي»، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات الشاعر عادل حراز، وألحان وتوزيع أحمد بدوي، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.

كلمات أغنية «عيونك مدرستي»

من جانبه، أكد محجوب القاسم في بيان: «تحمست لأغنية عيونك مدرستي لأن كلماتها جميلة وجديدة وصيفية، أعود من خلالها للساحة الغنائية بعد غياب سنوات، وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس، دائمًا اختار أغنياتي دون تسرع، وشرطي أن تكون مناسبة للأجيال الصاعدة وكافة الأذواق».

وأضاف: «أحضر لتسجيل مجموعة من الأغاني القديمة ولكن بتوزيع مختلف وعصري، من بينها أغنية ماقدرش على كده للراحل العظيم فهد بلان، وأغنية هزي يا نواعم للراحل عصام رجي، وأغنية أميرة كل الأمراء للراحل نهاد طربية، أنا عاشق للغناء الطربي القديم».

تقول كلمات أغنية عيونك مدرستي: «أنا مجنون بعيون فتحتلك، أول شباك ع الحرية، أنا مجنون بعيونك ديه، وبحب النور اللي في قلبك، وبحب اللهفة اللي ف عينك، ومشاعري بتهتف أنا شعبك، والفرحة تزود ف حنينك، وحنانك له طعم أمومة، بيزود قلبي بمعلومة، وكأن عيونك مدرستي، مسطرتي وقلمي وكراستي، والطيبة اللي في نظرة ستي، وخريطة وطني المرسومة».