تكريم مجد القاسم في القنصلية الفخرية الإيطالية بالإسكندرية

كرم ماريو دي باسكوالي، القنصل الفخري الايطالي، أمس، المطرب السوري مجد القاسم، ضمن أمسية ثقافية أقيمت على شرفه بالإسكندرية.

تكريم مجد القاسم

وقال القنصل ماريو في بيان صحفي، إن مجد القاسم يستحق هذا التكريم لما له من دور فعال في الإبداع والتميز، وتألقه على مدار سنوات في إحياء الحفلات لجمهور الوطن العربي، خاصة أهل مدينة الإسكندرية من المصريين وحتى الإيطاليين المحبين للفن الشرقي.

واحتفالا بصدور أولى أغاني الميني ألبوم الجديد لمجد، وهي «مفيش فلوس»، قرر القنصل ماريو تقطيع تورتة على حسابه الشخصي، مداعبا الفنان مجد القاسم، وأخيه المنتج فضل القاسم، الذي تواجد في مقر القنصلية.

وقد اشعل مجد القاسم بصوته الجبلي الحفل الساهر، وصاحبه فيه بالعزف على العود الملحن والموزع احمد بدوي، وقدما خلاله أجمل الأغاني القديمة والجديدة لـ«القاسم»، وسط تفاعل قوي وانسجام من جمهور الإسكندرية العظيم.

مجد القاسم يعبر عن سعادته بالتكريم

من جانبه، أعرب المطرب مجد القاسم عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أنه يثبت أن الفن الجيد يستطيع بإبداع نجومه أن يطرد العملة الرديئة، ويؤكد على صحة قراره بالابتعاد عن الكلمات الشائكة المُسفة، والتزامه بالحفاظ على الذوق العام من خلال انتقاء كل اغانيه.

جدير بالذكر أن الحفل قدمه الكاتب أحمد بسيوني، بحضور النائب حسني حافظ، واللواء جمال رشاد، والفنان التشكيلي محمد بركات، والشعراء: سحر متولي، عادل حراز، ولفيف من رجال الأعمال، ومجموعة من قناصل الدول الأجنبية في الإسكندرية.