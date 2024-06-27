تحديث جديد في سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 27-6-2024

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16 ألف جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل عيد الأضحى 16 ألفًا و400 جنيه للطن محققًا قيمة تراجع بلغت نحو 400 جنيه للطن، وذلك وفق الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير

كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 15 ألف جنيه للطن مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي 15 ألفًا و200 جنيه للطن، محققة قيمة تراجع 200 جنيه بسبب وفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

سعر طن الأرز الأبيض

سجل الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم ليصل نحو قيمة 23 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

سجل الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% اليوم ليصل نحو قيمة 22 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ في مصر اليوم ليصل نحو قيمة 33 جنيها.

وصل سعر الأرز ضمن صرف المقررات التموينية للمستحقين لبطاقة الدعم اليوم ليصل نحو قيمة 12 جنيهًا و60 قرشًا.

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم ليصل نحو قيمة 31 جنيهًا.

سعر الأرز المعبأ سجل سعر كيلو الأرز المعبأ في المحلات نحو 33 جنيها للكيلو.